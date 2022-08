Sløv respons på skoleskyderi koster Uvalde-politichef jobbet

Efter et skoleskyderi med 21 dræbte i maj i byen Uvalde i Texas er politichefen for skolerne i distriktet, Pete Arredondo, blevet afskediget.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Arredondo er blevet kritiseret for at have reageret for langsomt på skyderiet.

I juli valgte han at trække sig som medlem af byrådet i Uvalde som følge af kritikken.

Pårørende til de 19 elever og to lærere, som blev dræbt i skyderiet på Robb Elementary School, brød ud i klapsalver, da distriktets skolebestyrelse onsdag enstemmigt stemte for at fyre Arredondo.

Han blev kort efter skyderiet 24. maj sendt hjem på "administrativ orlov" uden løn.

En officiel rapport fra et udvalg i den lovgivende forsamling i Texas konkluderede i juli, at Arredondo og de mange betjente, som blev sendt til skolen, reagerede "apatisk". Det skrev avisen Houston Chronicle.

Nogle politifolk vidste, at sårede elever var fanget inde i skolen sammen med gerningsmanden. Alligevel ventede de mere end 70 minutter på at konfrontere ham.

- På Robb Elementary School undlod de tilkaldte politifolk at følge deres uddannelse i aktive skudsituationer, og de prioriterede deres egen sikkerhed højere end at redde de uskyldige ofres liv, lød den hårde konklusion i rapporten.

Af en tidligere rapport om skyderiet fremgik det, at en politibetjent havde gerningsmanden på skudhold, men ikke trykkede på aftrækkeren.

Rapporten frikendte dog betjenten, fordi han begrundede beslutningen om ikke at skyde med, at han var bange for at misse sit mål og i stedet ramme børn gennem skolens mur.

/ritzau/