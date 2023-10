Slovakiet beskylder Rusland for at blande sig i valg

Slovakiet har mandag beskyldt Rusland for at have blandet sig i søndagens parlamentsvalg.

Det skal være sket ved, at chefen for en af Ruslands efterretningstjenester, SVR, har kaldt Slovakiets store midterparti, PS, for "USA's stedfortrædere".

Udtalelsen faldt dagen inden valget og "har sået tvivl om integriteten af frie og demokratiske valg i Slovakiet", meddeler det slovakiske udenrigsministerium mandag.

- Vi betragter den slags bevidst udbredt misinformation for at være uacceptabel indblanding fra Ruslands side i valgprocessen i Slovakiet, skriver ministeriet.

Det opfordrer samtidig regeringen i Moskva til at "stoppe misinformationsaktiviteter rettet mod Slovakiet".

Ruslands ambassadør er indkaldt til en samtale i ministeriet.

Rusland afviser beskyldningerne.

- Vi blander os ikke i andre landes interne anliggender, og vi deltager ikke i regimeskifte, siger en talsmand for den russiske regering.

PS blev nummer to ved søndagens valg med 18 procent af stemmerne.

Valgets vinder blev partiet Smer-SSD, der fik knap 23 procent. Partiets leder, Robert Fico, har lovet at stoppe den militære hjælp til Ukraine.

Fico har mandag fået to uger til at forsøge at danne en ny regering. Lykkes det ham ikke, vil PS få lov at gøre forsøget.

I valgkampen har han lovet, at hvis han bliver ny præsident, kommer der ikke et eneste stykke ammunition mere til Ukraine.

På valgdagen sagde han, at "Slovakiet og det slovakiske folk har større problemer end Ukraine".

Mandag var EU's udenrigsministre samlet i Ukraines hovedstad, Kyiv, til det første udenrigsministermøde, der finder sted udenfor EU.

Her advarede den ukrainske udenrigsminister, Dmytro Kuleba, om, at Rusland og præsident Vladimir Putin bruger "enorme ressourcer" på at så splid mellem Ukraines støtter.

- Putins største håb er netop, at Vesten og verden vil blive trætte af at stå på Ukraines side i denne krig, sagde Kuleba.

