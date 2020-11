Slovakiet coronatestede over tre millioner på en weekend

Slovakiet vil teste hele befolkningen for corona. Foreløbig er 1,06 procent af alle test positive.

Over 3,6 millioner slovakker er i løbet af weekenden blevet testet for coronavirus. Lidt over én ud af hundrede test var positive.

Det meddeler Slovakiets premierminister, Igor Matovic, mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt blev 38.359 mennesker - eller 1,06 procent af de testede - bekræftet smittet med coronavirus.

Slovakiet, der har 5,4 millioner indbyggere, er det første land i verden af sin størrelse, der vil teste en hel befolkning for virusset.

Omkring 45.000 sundhedsansatte, hæren og politiet var i weekenden sat ind for at teste befolkningen ved cirka 5000 forskellige teststeder.

Befolkningen var blevet opfordret til at holde god afstand i køen til teststederne. For eksperter havde advaret om, at det i modsat fald kunne give bagslag og være med til at sprede smitten yderligere.

I det omfattende testprogram i Slovakiet bliver der brugt lyntest, som kan give svar på få minutter.

Lyntesten bliver dog ikke anset for at være så pålidelig som andre test, hvor resultatet bliver analyseret på et laboratorie.

Myndighederne i Slovakiet har ikke gjort det obligatorisk at deltage i massetestningen, skrev nyhedsbureauet AFP i weekenden.

Men alle, som bliver stoppet af politiet og ikke kan fremvise et bevis på en negativ test, risikerer ifølge AFP at få en bøde.

Hvis man testes positiv for coronavirus, skal man gå direkte i karantæne i ti dage.

/ritzau/