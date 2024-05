Slovakiets Fico flyttet til Bratislava efter indlæggelse i anden by

Slovakiets premierminister, Robert Fico, der har været udsat for et skudattentat, er torsdag blevet transporteret til hovedstaden Bratislava efter at have været indlagt på et hospital i byen Banská Bystrica.

Det oplyser en talskvinde fra hospitalet i Banská Bystrica til AFP.

- Robert Fico blev transporteret fra vores hospital til Bratislava i aftentimerne, siger talskvinden Ruzena Mataseje.

Torsdag aften skriver Reuters desuden med henvisning til slovakiske medier, at han er blevet udskrevet fra hospitalet for at vende tilbage til sin lejlighed i hovedstaden.

Attentatet skete 15. maj, hvor Robert Fico blandt andet blev ramt af skud i maven, efter at den slovakiske regering havde holdt møde i Handlová.

Samme dag gennemgik han en fem timer lang operation. To dage senere gennemgik han så en to timer lang operation.

En 71-årig mand er sigtet for drabsforsøg i forbindelse med attentatet. Han blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

De slovakiske myndigheder har vurderet, at attentatet mod premierministeren var politisk motiveret.

Indenrigsminister Matus Sutaj Estok har tidligere sagt, at den mistænkte handlede alene og tidligere havde deltaget i protester mod regeringen.

Fire dage efter skudepisoden lød det fra Slovakiets vicepremierminister, Robert Kalinak, at Ficos liv ikke længere var i umiddelbar fare, selv om hans tilstand stadig var alvorlig.

Banska Bystrica hospitalsdirektør, Miriam Lapunikova, sagde tidligere torsdag, at Fico ønskede at fortsætte med at komme sig ved at modtage behandling i hjemmet, skriver AFP.

Onsdag sagde Robert Kalinak, at premierministerens vej tilbage kommer til at være "ekstrem lang", da hans skader er "meget alvorlige".

