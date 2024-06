Slovakiets Fico håber at vende retur snart efter attentat

Den slovakiske premierminister, Robert Fico, har for første gang udtalt sig, efter at han blev udsat for et skudattentat i maj.

Det sker i en video, der onsdag er blevet delt på det sociale medie Facebook.

Her siger Fico blandt andet, at han gradvist kan vende tilbage til arbejdet i overgangen mellem juni og juli, hvis alt går som planlagt.

Han tilføjer dog også, at det vil være et "mindre mirakel", hvis han vender retur til arbejdet i løbet få uger.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har ingen planer om at foretage sig noget juridisk i forhold til personen.

- Det er på tide at tage det første skridt, og det er tilgivelse. Jeg føler intet had mod den fremmed, der skød mig, siger han i videoen.

Attentatet skete 15. maj, hvor Robert Fico blev ramt af skud i blandt andet maven, efter at den slovakiske regering havde holdt møde i Handlová.

Samme dag gennemgik han en fem timer lang operation. To dage senere måtte han på operationsbordet i to timer.

En 71-årig mand er sigtet for drabsforsøg i forbindelse med attentatet. Han blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

- I sidste ende er det indlysende, at han kun var en budbringer af ondskab og politisk had, som den politisk mislykkede og frustrerede opposition udviklede i Slovakiet til ustyrlige forhold, siger Robert Fico i videoen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover lyder det fra Fico, at det var en "aktivist fra den slovakiske opposition, der forsøgte at snigmyrde" ham på grund af hans "politiske holdninger".

Han står selv i spidsen for partiet Smer-SD og befinder sig i sin tredje periode som premierminister.

I videoen siger han desuden, at angrebet har været skyld i, at hans helbred blev alvorligt skadet, og at det har forårsaget "meget smerte og lidelse"

Robert Fico blev efter attentatet bragt til et hospital i byen Banská Bystrica.

For øjeblikket giver et hospital i hovedstaden Bratislava ham ambulant behandling, fortæller premierministeren.

/ritzau/