Slovakiets præsident meldes uden for livsfare efter attentat

Slovakiets premierminister, Robert Fico, er uden for livsfare, efter at han tidligere på ugen blev udsat for et skudattentat.

Ficos tilstand er dog fortsat alvorlig, og han kræver intensiv behandling.

Det har vicepræsident og forsvarsminister Robert Kalinak oplyst søndag ifølge AFP.

Attentatet skete onsdag, hvor Robert Fico blandt andet blev ramt af skud i maven, efter at den slovakiske regering havde holdt møde i Handlová.

Samme dag gennemgik han en fem timer lang operation. Også fredag blev han opereret.

- Vi kan betragte hans tilstand som stabil med en positiv prognose, sagde Kalinak søndag uden for hospitalet.

- Vi føler os alle lidt mere afslappede nu, tilføjede han.

Premierministeren bliver på hospitalet for nu, lød det videre.

På et pressemøde fredag fortalte Robert Kaliniak, at det endnu var uklart, om den slovakiske regeringsleder slap levende fra attentatet. Lørdag lød det, at hans tilstand var stabil, men alvorlig, og at hans prognose var positiv.

Den mistænke mand blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

De slovakiske myndigheder vurderer, at angrebet på premierministeren var politisk motiveret.

Indenrigsminister Matus Sutaj Estok har tidligere sagt, at den mistænkte handlede alene og tidligere havde deltaget i protester mod regeringen.

En slovakisk domstol besluttede lørdag, at manden, der er sigtet for drabsforsøg på Fico, skulle forblive varetægtsfængslet.

Det oplyste en talskvinde for retten ifølge Reuters.

- Årsagen er bekymringer om en potentiel flugt, eller at den kriminelle aktivitet kan fortsætte, sagde Katarina Kudjakova, der er talskvinde for den særlige straffedomstol i Pezinok nordøst for Bratislava.

Beslutningen kom efter en anmodning fra en anklager fredag.

Den mistænkte identificeres af flere slovakiske medier som en 71-årige digter ifølge AFP.

Robert Kalinak har sagt, at regeringen vil fortsætte uden Fico "i henhold til det program, han har skitseret", herunder to møder i næste uge.

