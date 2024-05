Slovakiets præsident vil suspendere EU-valgkampen

Slovakiets præsident, Peter Pellegrini, beder ifølge Reuters partierne suspendere EU-valgkampen efter skudangrebet på premierminister Fico. Han appellerer til, at "en ond cirkel af had" bliver brudt.

Pellegrini, der endnu ikke er indsat i sit embede, bliver støttet af den afgående præsident, Zuzana Caputova, som siger, at et stort fælles møde for alle partiledere er ved at blive arrangeret.

- Vi må alle holde hovedet koldt i den nuværende situation, siger Caputova, efter at sikkerhedsrådet og regering holdt et møde om situationen torsdag formiddag.

Miriam Lapunikova, som er direktør for F.D. Roosevelt University Hospital i Banska Bystrica, hvor Fico er indlagt, siger, at premierministeren blev opereret gennem fem timer af to operationshold.

Medlemmer af regeringen siger, at Fico ligger på en intensivafdeling i kritisk tilstand.

Caputová og flere andre politikere siger, at skudattentatet skyldes "den hadske retorik", som hun mener har vundet frem i det politisk splittede land

Den formodede 71-årige gerningsmand, som politiet har sigtet for drabsforsøg på regeringslederen, har tidligere været sikkerhedsvagt i et butikscenter. Han har skrevet tre digtsamlinger og er medlem af Slovakiets Forfatterselskab. Netavisen Aktuality.sk har citeret hans søn for, at han har licens til et skydevåben.

Skudangrebet har ført til kritiske spørgsmål til sikkerheden omkring premierministeren. Det var tilsyneladende meget let for gerningsmanden at ramme Fico med fem skud, til trods for at han var omgivet af adskillige sikkerhedsvagter.

Slovakiet, der har 5,4 millioner indbyggere, er blevet mere og mere polariseret i de seneste år.

Siden Fico kom til magten igen som premierminister i oktober har han slået ned på oppositionen med indgreb, der bliver kritiseret for at undergrave retssamfundet. Hans regering har mindsket støtten til Ukraine og indledt en dialog med Rusland.

Indgreb, der skulle føre til mindsket korruption, er blevet ophævet, og der er taget skridt til indgreb mod pressefriheden.

Skudangrebet er blevet internationalt fordømt af politiske ledere verden over.

Politiske analytikere og parlamentarikere siger, at attentatet er endnu et tegn på, at det politiske klima på det europæiske kontinent bliver stadig mere febrilsk og polariseret.

/ritzau/Reuters