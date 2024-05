Slovakiets premierminister ramt af skud efter regeringsmøde

Slovakiets premierminister, Robert Fico, er onsdag eftermiddag blevet ramt af skud. Han er såret, men det er uklart, hvor alvorlig hans tilstand er.

Det oplyser næstformanden i det slovakiske parlament, Lubos Blaha, ifølge det slovakiske nyhedsbureau TASR.

Ifølge tv-stationen TA3 blev Robert Fico ramt af et skud i maven.

I alt skal der være affyret fire skud.

Skyderiet fandt tilsyneladende sted efter et regeringsmøde i byen Handlova, nordøst for Bratislava, der er Slovakiets hovedstad.

Et vidne fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at han hørte adskillige skud i området, og at han har set en mand blive anholdt af politiet.

Slovakiets præsident, Zuzana Čaputová, siger i en udtalelse, at hun fordømmer det "brutale" angreb på Robert Fico, og hun ønsker ham god bedring.

Premierministeren i Slovakiets naboland Tjekkiet, Petr Fiala, kalder i en udtalelse skudangrebet for "chokerende".

/ritzau/Reuters