Slovakiets regering går af efter journalistdrab

Den slovakiske premierminister, Robert Fico, siger, at han forbliver aktiv i politik.

Slovakiets premierminister, Robert Fico, er ifølge Reuters trådt tilbage som følge af en politisk krise udløst af drabet på en slovakisk journalist i februar.

Regeringschefen har været under stort pres under en politisk krise, som er udløst af drabet på en slovakisk journalist i februar.

Den sag har regeringen håndteret helt forkert, mener oppositionen.

Den slovakiske premierminister nævnte tirsdag, at han havde en betingelse for sin tilbagetræden. Fico sagde, at han ville gå, hvis hans parti, Smer-SD, kan beholde magten.

