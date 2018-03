Slovakiets regeringschef tilbyder at trække sig efter drabssag

Robert Fico har tilbudt at trække sig og præsentere en afløser torsdag. Han er under pres fra oppositionen.

Slovakiets premierminister, Robert Fico, er klar til at træde tilbage torsdag.

Det meddeler han onsdag aften ifølge nyhedsbureauet AFP.

Regeringschefen er kommet under massivt pres efter en politisk krise, som brød ud efter drabet på en slovakisk journalist i februar.

Robert Fico vil præsentere et bud på en afløser torsdag, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet i EU-landet løslod for nylig syv personer, der har været anholdt i forbindelse med drabet på journalisten Jan Kuciak og hans kæreste.

Parret blev fundet skudt og dræbt i deres hjem.

Politiet har mistanke om, at det var et bestilt drab. 27-årige Kuciak var ved at undersøge en forbindelse mellem slovakker og den italienske mafia. De skulle have svindlet med EU-midler.

I en artikel nævner Kuciak personer, der tidligere har arbejdet i premierminister Robert Ficos kontor.

/ritzau/