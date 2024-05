Slovakisk domstol varetægtsfængsler mistænkt for Fico-attentat

En slovakisk domstol har lørdag besluttet, at den 71-årig mand, der er sigtet for drabsforsøg på den slovakiske premierminister, Robert Fico, skal forblive varetægtsfængslet.

Det oplyser en talskvinde for retten ifølge Reuters.

- Årsagen er bekymringer om en potentiel flugt, eller at den kriminelle aktivitet kan fortsætte, siger Katarina Kudjakova, der er talskvinde for den særlige straffedomstol i Pezinok nordøst for Bratislava.

Robert Fico blev onsdag eftermiddag ramt af fire skud efter et regeringsmøde i den slovakiske by Handlová 130 kilometer nordøst for hovedstaden, Bratislava.

Den 71-årige mand blev anholdt umiddelbart efter angrebet i Handlová.

De slovakiske myndigheder vurderer, at angrebet på premierministeren var politisk motiveret.

Robert Ficos tilstand er stabil, men stadig alvorlig.

Sådan lød meldingen fra Slovakiets sundhedsminister, Zuzana Dolinkova, ifølge Reuters lørdag middag.

Hun fortalte, at prognosen for Robert Fico efter skudattentatet er "positiv".

- Gårsdagens operation, som tog to timer, bidrog til en positiv prognose for premierministerens helbredstilstand, lød det fra minister Zuzana Dolinkova ifølge Reuters.

/ritzau/