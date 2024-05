Slovakisk politi sigter mand for drabsforsøg på Fico

Slovakisk politi har sigtet en tilbageholdt mand for drabsforsøg på premierminister Fico, oplyser TVNoviny.sk.

Politiet tilbageholdt umiddelbart efter skudangrebet en 71-årig mand, som tidligere har været sikkerhedsvagt i et butikscenter.

Den 71-årige har skrevet tre digtsamlinger og er medlem af Slovakiets Forfatterselskab. Netavisen Aktuality.sk har citeret hans søn for, at han har licens til et skydevåben.

Skudangrebet var det første større skudattentat på en europæisk politisk leder i over 20 år, og det er blevet internationalt fordømt af politiske ledere verden over.

Politiske analytikere og parlamentarikere siger, at attentatet er endnu et tegn på, at det politiske klima på det europæiske kontinent bliver stadig mere febrilsk og polariseret.

/ritzau/Reuters