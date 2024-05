Slovakisk vicepremierminister tror at Robert Fico overlever

Slovakiets vicepremierminister, Tomas Taraba, tror, at premierminister Robert Fico overlever et attentat, han blev udsat for onsdag eftermiddag.

Det siger Taraba i et interview med BBC.

Ved 22-tiden siger Taraba, at Fico "ikke længere er i livsfare, som det ser ud nu".

- Jeg blev meget chokeret. Men heldigvis gik operationen godt, så vidt jeg ved, og jeg tror, at han ender med at overleve.

- Han er ikke i livsfare på nuværende tidspunkt, siger Taraba til BBC.

Også en anonym kilde siger til det slovakiske medie Aktuality, at Fico ikke længere bliver opereret. Hans tilstand beskrives som stabil, skriver The Guardian med henvisning til det slovakiske medie.

Robert Fico ledte et regeringsmøde, som fandt sted i Handlová 130 kilometer nordøst for Slovakiets hovedstad, Bratislava.

Det stod onsdag eftermiddag klart, at Fico var blevet ramt af skud på stedet.

Fra hospitalet i Handlová blev Robert Fico fløjet med helikopter til byen Banska Bystrica længere mod vest.

Tidligere onsdag aften holdt den slovakisk forsvarsminister og indenrigsminister pressemøde foran hospitalet, hvor Fico er indlagt.

Her lød det, at han fortsat var på operationsbordet og havde været det i over tre timer. Forsvarsminister Robert Kalinak sagde, at Robert Fico "kæmper for sit liv".

Det blev samtidig meddelt, at han er blevet ramt af fem skud. Ifølge Tomas Taraba har et af skuddene ramt Fico i maven.

Øjenvidner har fortalt til den amerikanske tv-station CNN, at han blev ramt både i maven, armene og benene. Men der er dog ingen officielle instanser, der har oplyst, hvor på kroppen alle skuddene præcist har ramt.

Den formodede gerningsmand er anholdt. Ifølge slovakiske medier er der tale om en 71-årig mand, men det er ikke bekræftet af myndighederne.

Vicepremierministeren siger til BBC, at skyderiet blev udført "meget tæt på" af en ældre mand.

Ifølge Slovakiets indenrigsminister formoder myndighederne, at der ligger et politisk motiv bag attentatet.

