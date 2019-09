Millionbyers elendighed er blevet en turistattraktion i Afrika, Asien og Latinamerika. I Østafrikas største slumkvarter, Kibera, fremhæver flere beboere, at slumturisme giver mulighed for lokal udvikling. Hollandsk forsker mener, at etikken i slumturisme står og falder med, om turismen er til gavn for de lokale