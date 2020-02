Småbørn dør i isnende kulde i krigshærget syrisk region

900.000 personer er blevet tvunget på flugt i det nordvestlige Syrien siden december, oplyser FN.

En omfattende offensiv fra syriske regeringsstyrker har siden december tvunget omkring 900.000 personer fra deres hjem i det nordvestlige Syrien.

Det oplyser verdensorganisationen FN mandag.

Det er 100.000 flere, end hvad der hidtil har været udmeldt.

FN siger samtidig, at mange småbørn har mistet livet på flugt på grund af lave temperaturer, og fordi nødhjælpslejre er overfyldte.

- Krisen i det nordvestlige Syrien har nået et nyt rædselsvækkende niveau, siger Mark Lowcock, FN's chef for humanitære anliggender og nødhjælp.

Han tilføjer, at det primært er kvinder og børn, der er på flugt.

- De er traumatiserede og tvunget til at sove uden for i isnende temperaturer, fordi lejrene er fyldte. Mødre sætter ild til plastik for at holde deres børn varme. Babyer og småbørn dør på grund af kulden, siger han.

Idlib-regionen i det nordvestlige Syrien huser omkring tre millioner mennesker. Halvdelen af dem er flygtet dertil fra andre steder i landet.

Det er den sidste oprørskontrollerede del af Syrien.

- Sundhedscentre, skoler, beboede områder, moskéer og markeder er blevet ramt. Skoler er lukkede, mange sundhedsfaciliteter er lukkede.

- Der er en stor risiko for sygdomsudbrud. Grundlæggende infrastruktur er ved at falde fra hinanden, siger FN's Mark Lowcock.

Regeringsstyrkernes nye offensiv, der blev indledt i december sidste år og er støttet af Rusland, har forårsaget den største enkeltstående menneskeflugt, siden den syriske krig begyndte i 2011.

Over 380.000 personer er døde i krigen, der brød ud for snart ni år siden.

USA's præsident, Donald Trump, opfordrede søndag Rusland til at stoppe med at støtte den syriske regerings "uhyrligheder" i Idlib-regionen.

