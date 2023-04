Republikanere i Kongressen stemmer for at hæve USA's gældsloft

Det republikanskledede Repræsentanternes Hus i USA har onsdag med et smalt flertal stemt for at hæve landets gældsloft.

217 stemte for hævelsen af gældsloftet, mens 215 stemte imod.

Republikanerne håber nu, at de kan få præsident Joe Biden til forhandlingsbordet og forhandle om at sætte de offentlige udgifter ned.

Biden og resten af demokraterne i Kongressen insisterer dog på, at gældsloftet skal hæves uden betingelser.

Fra Det Hvide Hus lyder det, at det forslag, der onsdag opnåede flertal i Repræsentanternes Hus, "ikke har nogen chance for at blive til lov".

Under debatten inden afstemningen fremstillede republikanerne demokraterne som nogle, der lystigt bruger af skatteborgerne penge. Republikanerne siger, at det har sat landets gæld i farezonen.

Demokraterne begræd derimod, hvordan nedskæringer i det offentlige forbrug kan påvirke blandt andet sundhedsydelser for fattige og sikkerheden i lufthavne.

Republikaneren Kevin McCarthy, der er formand for Repræsentanternes Hus, har brugt flere måneder på at sikre sig, at forslaget havde den rette balance, så både meget højreorienterede og moderate republikanere kunne se sig selv i det.

Tidligt onsdag morgen lokal tid måtte McCarthy give efter for nogle af de republikanske medlemmers ønsker for at holde forslaget i live.

En ændring, der kom i sidste øjeblik, var strengere arbejdskrav for fattige, der ønsker af modtage hjælp fra det føderale program Medicaid.

Den ændring har ført til stor frustration blandt demokrater.

- Den nye plan er endnu mere drakonisk - endnu mere ond. At vriste sundhedsydelser fra fattige mennesker var ikke nok. Nu vil de gøre det hurtigere, siger demokraten Jim McGovern.

