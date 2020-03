Smitte med coronavirus risikerer at give varige men

Undersøgelser af helbredte coronapatienter i Hongkong tyder på, at virussen kan tage hårdt på lungerne, lyder det fra de læger, der lige nu er i gang med opfølgende konsultationer af de tidligere patienter

I Hongkong er man i gang med opfølgende undersøgelser af de raskmeldte patienter, der har været ramt af coranavirussen. De første meldinger fra lægerne er umiddelbart nedslående.

Ifølge lægerne på Princess Margaret Hospital i byen Kwai Chung har nogle patienter, efter de er raskmeldte, en nedsat lungefunktion på 20 til 30 procent. Det skriver avisen South China Morning Post.

Owen Tsang Tak-yin, der er leder af afdelingen for infektionssygdomme på hospitalet, fortæller, at nogle af de raskmeldte patienter har problemer med at udføre aktiviteter, som de kunne udføre, før sygdommen ramte dem.

”De bliver stakåndede, hvis de går raskt til. Nogle patienter har tabt mellem 20 og 30 procent af deres lungefunktion som følge af sygdommen,” siger Owen Tsang Tak-yin til South China Morning Post.

Scanninger af ni af de tidligere patienters lunger viste tegn på skader på organerne. Det er dog endnu for tidligt at sige, om skaderne er så vidtrækkende, at patienterne vil komme til at lide af kroniske tilstande som lungefibrose.

Ved lungefibrose bliver lungerne stive og dårlige til at ilte blod, fordi der danner sig arvæv i dem, fortæller Owen Tsang Tak-yin til South China Morning Post.