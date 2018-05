Smitte med ebola har som frygtet ramt større congolesisk by

Der er registreret ebolasmitte i en større by i DRCongo, og dermed frygtes det, at sygdommen kan spredes.

Myndighederne i DRCongo bekræfter, at et ebolaudbrud er konstateret i en større by i den nordvestlige del af landet.

Flere hundrede mennesker kan have været i kontakt med smittede personer, siger en lokal læge.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har tidligere sagt, at man netop frygtede smitte i byen Mbandaka, da udbruddet dermed kan blive svært at kontrollere.

Ifølge sundhedsminister Oly Ilunga er der rapporteret om "to mistænkte tilfælde af viral bløderfeber" i området Wangata i Mbandaka, der er en by omkring 150 kilometer fra udbruddets centrum i provinsen Equateur.

- En af de to er testet positiv for ebolavirus, siger ministeren.

Stemningen er urolig og lettere panisk i Mbandaka, der ligger ved Congofloden, fortæller lokale i området.

- Jeg er på udkig efter en båd, så jeg kan komme væk, siger Constantine Boketshu, som er gift med en soldat.

Der bor over en halv million mennesker i Mbandaka.

Flere hundrede mennesker kan være smittet med ebola, fortæller en unavngiven læge på et hospital i byen til det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi skønner, at flere end 300 mennesker har været i direkte eller indirekte kontakt med folk, som er smittet med ebolavirus i Mbandaka, siger lægen.

Det er det niende udbrud af den frygtede virus i DRCongo. Smitten spreder sig fra området Bikoro nær grænsen til nabolandet Republikken Congo.

Af 44 formodet smittede er 23 ifølge WHO omkommet.

/ritzau/AFP