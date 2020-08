Smitten stiger i New Zealand efter måneder uden nye tilfælde

Efter 102 dage uden lokalt overført smitte er New Zealand begyndt at registrere nye tilfælde af coronavirus.

New Zealand har torsdag registreret 13 nye tilfælde af lokalt overført smitte med coronavirus.

Det oplyser landets sundhedsmyndigheder.

I alt har landet nu 36 aktive smittetilfælde. Alle er i isolation.

De nye smittetilfælde kommer i forlængelse af, at myndighederne tirsdag for første gang i 102 dage registrerede smittespredning med corona, blandt folk der ikke i forvejen var i isolation eller karantæne.

Det skete, da fire familiemedlemmer i storbyen Auckland alle blev testet positive.

Alle de 13 nye tilfælde kan spores tilbage til den smittede familie.

De nye smittetilfælde har sendt et chok gennem nationen, da mange troede, at virusset var mere eller mindre elimineret i samfundet.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, har på grund af de nye udbrud hurtigt genindført restriktioner i Auckland.

Tirsdag annoncerede hun en tre dage lang nedlukning af storbyen, mens myndighederne forsøger at finde kilden til de nye smittetilfælde.

Det betyder blandt andet, at skoler igen er blevet lukket, mens folk også bliver bedt om at arbejde hjemmefra.

I resten af landet er der også indført mildere former for restriktioner.

Jacinda Ardern siger torsdag på et pressemøde, at hun forventer, at antallet af nye smittetilfælde vil stige de kommende dage.

- Som vi alle lærte under vores første oplevelse med covid: Når du har identificeret et smitteudbrud, så vokser det, før det aftager. Vi bør forvente, at det også er tilfældet den her gang, siger hun.

Landets sundhedsminister, Ashley Bloomfield, siger på samme pressemøde, at myndighederne arbejder på højtryk for at finde kilden til udbruddet.

New Zealands største oppositionsparti har de seneste dage kritiseret premierministeren for at genindføre så hårde restriktioner.

Partiet har blandt andet sat spørgsmålstegn ved regeringens strategi om at lukke hårdt ned tidligt, efter at virusset er begyndt at sprede sig igen.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har tidligere fremhævet New Zealand for landets håndtering af coronakrisen.

/ritzau/Reuters