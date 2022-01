Smitterekord i England udløser debat om nedlukning

Boris Johnson risikerer, at en del konservative i hans eget parti og i hans bagland går imod hans kurs.

I England havde 1 ud af hver 15. indbygger covid-19 i ugen op til nytåret, hvilket er et rekordhøjt antal. Det viser tal fra det nationale statistikkontor i London onsdag.

Næsten 3,75 millioner smittetilfælde blev registreret i Storbritannien i perioden.

Blandt de mange, der blev testet for positiv for covid-19, er Keir Starmer, som leder det store oppositionsparti Labour. Det oplyser en talsmand for partiet onsdag.

Starmer skulle have stået over for premierminister Boris Johnson i en debat i parlamentet senere onsdag. Det bliver i stedet næstformand, Angela Rayner, som skal debattere med Johnson.

Den britiske premierminister er blevet udfordret af mange i oppositionen, efter at han har argumentet for, at krisen med en bølge af omikron-smitte bør stås igennem uden indførelse af nye restriktioner og nedlukninger, selv om dette strider imod råd fra sundhedsmyndighedernes eksperter.

Johnson fastholder, at de gældende restriktioner, som blev indført op til jul, er tilstrækkelige, selv om han har måttet indrømme, at dele af sundhedssektoren er "midlertidigt overvældet af arbejdspres".

Johnson risikerer også, at en del konservative i hans eget parti og i hans bagland går imod hans omstridte kurs.

Premierministeren har selv advaret om, at presset på de britiske hospitaler bliver hårdt i de kommende uger. Han henviser til, at mange ansatte i sundhedssektoren er syge med covid-19, og at der mange steder mangler personale.

- Vi ser, hvad vi kan gøre ved at flytte personale rundt til de områder, som er hårdest ramt, siger Johnson og påpeger, at omikronvarianten har spredt sig uhæmmet den seneste tid.

Nytårsaftensdag var omkring 50.000 fra den britiske sundhedssektor NHS hjemme fra arbejde på grund af sygdom eller selvisolation.

Antallet af patienter på hospitalerne med covid i England blev søndag opgjort til det højeste siden februar: Over 13.000 - heraf 769 i respirator.

Indtil nu har knap 34 millioner mennesker i landet fået et boosterstik.

Boris Johnson og hans regering sætter kun reglerne for England. De øvrige dele af Storbritannien - Skotland, Wales og Nordirland - beslutter selv, hvilke coronarestriktioner, der skal gælde der.

/ritzau/Reuters