Smittetallet passerer syv millioner på verdensplan

På lidt over to måneder er coronasmittetallet steget fra en til syv millioner smittede på verdensplan.

Over syv millioner personer er blevet registreret som smittede med coronavirus.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University klokken 04.33 mandag morgen. Af de syv millioner er 3,1 million meldt raske igen.

USA står for langt størstedelen af smittede med 1,9 millioner tilfælde. Dernæst følger Brasilien med knap 692.000 og Rusland med lidt over 467.000 smittede.

I de tre lande er henholdsvis 506.000, 284.000 og 226.000 meldt raske igen.

Til sammenligning har Danmark registreret 11.948 smittetilfælde, hvoraf 10.755 er raskmeldte, viser tal fra Statens Serum Institut.

402.709 er registreret som døde med coronavirusset på verdensplan.

Det er kun lidt over to måneder siden, at det globale smittetal nåede en million. Det skete 2. april.

Herefter rundede smittetallet en ny million på datoerne: 15. april, 27. april, 9. maj, 21. maj, 30. maj og nu 8. juni.

/ritzau/