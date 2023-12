Snart kan flere ellastbiler køre mellem byerne i Sydnorge

Snart vil lastbiler på el køre mellem de største byer i den sydlige del af Norge.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Fem norske selskaber får 60 millioner norske kroner i støtte af selskabet Enova, som er sat i verden for at sikre grøn omstilling og er ejet af klima- og miljøministeriet. Det svarer til godt 38 millioner danske kroner.

Selskaberne skal bygge 19 ladestationer med 108 ladepunkter.

Stationerne skal bygges på strækninger fra Oslo til henholdsvis Stavanger, Bergen, Svinesund og Trondheim. Derudover skal der også bygges ladestationer tre steder udenfor disse strækninger.

Ladestationerne skal være færdigbygget senest i foråret 2025.

I Norge står vejtrafik for 18 procent af klimabelastningen.

I dag er knap to procent af alle lastbiler udslipsfrie, mens over 10 procent af alle solgte lastbiler i Norge kører på el. I 2030 er målet, at alle solgte lastbiler i landet skal være eldrevne.

- Overgangen til nulemissionslastbiler er et af de vigtigste tiltag for at reducere den norske udledning. Andelen af ellastbiler er steget markant de seneste år, og adgang til ladeinfrastruktur for tunge køretøjer er afgørende for, at andelen kan stige yderligere, siger klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ifølge NTB.

I Danmark er andelen af nyregistrerede ellastbiler næsten firedoblet fra 2022 til september i år, har De Danske Bilimportører oplyst.

I 2022 kørte 1,8 procent af alle nyregistrerede lastbiler i Danmark på el, mens andelen i 2023 foreløbigt i september lå på 6,3 procent.

Danfoss er en af de virksomheder, der er godt i gang med at omlægge sin tunge transport til el.

Virksomheden har indkøbt tre ellastbiler og får yderligere seks. Det vil sige, at alle Danfoss' lastbiler til intern kørsel i Danmark i fremtiden vil køre på el.

