Snekaos lukker skoler i Norge og stopper trafikken i Sverige

Det voldsomme snevejr, der onsdag har ramt store dele af Danmark, sætter også sit præg på den anden side af Skagerrak, Kattegat og Øresund.

Således er trafikken udfordret i både det sydlige Norge og Sverige, hvor snemængderne desuden lukker skoler torsdag og fredag.

På motorvej E22 i Sydsverige holder mere end 100 biler i kø mellem Hörby og Kristianstad, skriver Aftonbladet onsdag aften.

Politiet i Skåne advarer bilister mod at begive sig ud på vejene og oplyser ifølge Aftonbladet, at der fra midnat til klokken 18 har været 75 uheld i Skåne.

Til sammenligning modtog politiet i Skåne 40 anmeldelser om trafikuheld i løbet af hele tirsdagsdøgnet.

Mens man kæmper med snemængder såvel som kraftig vind i det sydlige Sverige oplever Nordsverige usædvanligt lave temperaturer.

På vejstationen Kvikkjokk-Årrenjarka i det nordlige Lapland blev der målt minus 43,6 grader celsius natten til onsdag.

Så lave temperaturer er aldrig tidligere blevet målt på den pågældende vejrstation, som har registreret lufttemperaturerne siden 1888.

I den sydnorske by Kristiansand må hjemmeplejen onsdag aften levere mad og medicin med bæltekøretøjer på grund af de store snemængder. Både civilforsvaret, Røde Kors og brandvæsnet bistår hjemmeplejen i byen.

Det skriver det norske medie VG.

Fra Kristiansand til Risør, der ligger 90 kilometer længere mod nord, har en lang række skoler og videregående uddannelser besluttet at holde lukket torsdag og fredag på grund af snevejret.

I hele Agder Kommune, som blandt andet omfatter Kristiansand, er politiet og andre myndigheder på et beredskabsmøde blevet enige om at opfordre borgerne til at lade bilen stå torsdag, skriver nyhedsbureauet NTB.

- Det vil fortsat sne og blæse kraftigt - også efter onsdag eftermiddag og aften. Det medfører snefygning og glatte veje.

- Vinden aftager i nat og i morgen tidlig, men man vil fortsat kunne opleve snefygning og dårlig sigtbarhed, siger afdelingsleder John Repstad fra politiet i Agder i en pressemeddelelse.

