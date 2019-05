Socialdemokrat øjner sejr i Nordmakedoniens valg

Navneskift har været i fokus ved præsidentvalget i Nordmakedonien, hvor regeringspartiets kandidat fører.

Socialdemokraten Stevo Pendarovski har taget en tidlig føring i optællingen af stemmer ved anden og afgørende runde af præsidentvalget i Nordmakedonien.

Det viser den foreløbige optælling på den nordmakedonske valgkommissions hjemmeside.

Med to tredjedele af stemmerne talt op har Pendarovski foreløbig fået 53,8 procent af stemmerne, mens hans modkandidat, den konservative Gordana Siljanovska-Davkova, er noteret for 42,7 procent.

I løbet af valgkampen har særligt ét spørgsmål fyldt meget, nemlig landets nylige navneskift fra Makedonien til Nordmakedonien.

Det skete for at bilægge en mangeårig strid med Grækenland, der også har en region ved navn Makedonien.

Det kan bane vej for optagelse i EU og Nato, at navnestriden nu er løst.

Men mange indbyggere i det lille Balkan-land er stærkt utilfredse med navneskiftet, og det har overskygget alle andre emner i valgkampen.

Siljanovska-Davkova - der i lighed med Pendarovski er for medlemskab af EU - er imod navneskiftet.

- Det er det officielle navn, og det er nu indskrevet i vores forfatning. Det vil jeg respektere, men jeg vil aldrig bruge det, siger hun.

Valget har været præget af et temmelig lavt fremmøde. Kun 44,5 procent af vælgerne havde afgivet deres stemme en halv time inden, at valgstederne lukkede klokken 19.

Mindst 40 procent af vælgerne skal stemme, hvis valget skal være gyldigt.

Iagttagere mener, at den manglende deltagelse skyldes, at vælgerne er skuffede over det manglende tempo i indførelsen af reformer.

/ritzau/Reuters