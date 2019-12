Socialdemokrat står til sejr i første runde af Kroatiens valg

Valgstedsmålinger tyder på, at Kroatiens præsident og socialdemokratisk udfordrer mødes i anden valgrunde.

Socialdemokraten Zoran Milanovic står til sejr i første runde af præsidentvalget i Kroatien.

Det viser en valgstedsmåling på kroatisk tv, efter at valgstederne er lukket klokken 19.

Ifølge målingen fører Milanovic med 29,6 procent af stemmerne mod 26,4 procent til den siddende præsident, den konservative Kolinda Grabar-Kitarovic.

Den uafhængige kandidat Miroslav Skoro ligger på en tredjeplads med 24,1 procents opbakning, viser valgstedsmålingen.

Skoro, der er højreorienteret og kendt som sanger, var på forhånd blevet set som en kandidat, der kunne overraske på valgdagen. I de sidste målinger før valget lå han til en opbakning på omkring fem procent.

Valgstedsmålingerne tyder på, at ingen af de 11 kandidater får over 50 procent af stemmerne. De to kandidater, der får flest stemmer i første runde, skal derfor mødes i en afgørende valgrunde den 5. januar.

51-årige Kolinda Grabar-Kitarovic blev Kroatiens første kvindelige præsident i 2015.

I valgkampen har hun forsøgt at holde fast i de vælgere, der ellers kunne tænkes at stemme på Miroslav Skoro, som ligger længere ude på højrefløjen.

Da Skoro afgav sin stemme ved søndagens valg, opfordrede han kroaterne til at "gøre alt for at bringe Kroatien tilbage til folket".

/ritzau/Reuters