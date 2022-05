Socialdemokraterna i Sverige støtter ansøgning til Nato

Sverige kan være på vej med en ansøgning til Nato inden for få dage.

Sveriges regeringsparti, Socialdemokraterna, støtter ansøgning til Nato.

Det meddeler partiet efter et møde, hvor netop en ansøgning er blevet drøftet.

Socialdemokraterna er det svenske regeringsparti, og der er nu flertal i Riksdagen i Stockholm for at søge om optagelse.

En ansøgning er blevet aktuel efter Ruslands angreb på Ukraine den 24. februar.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har fået de to ellers neutrale lande Finland og Sverige til i al hast at sætte gang i en proces om at melde sig ind i Nato.

Den svenske ansøgning kan være på vej til Nato inden for et par dage.

/ritzau/Reuters