Socialist vinder formandsvalg i mudret spansk parlament

Underhuset i det spanske parlament har torsdag valgt socialisten Francina Armengol som ny formand for forsamlingen.

Det kan være et varsel om, at den socialistiske premierminister, Pedro Sanchéz, vil kunne sikre sig opbakning i det splittede parlament til at fortsætte som regeringsleder.

Det på trods af, at det konservative parti PP fik flest stemmer ved valget i sidste måned.

Armengol fik ved formandsvalget 178 ud af parlamentets 350 stemmer. Afgørende var støtten fra syv catalanske medlemmer fra uafhængighedspartiet Junts per Catalunya.

Partiets stemmer kan afgøre, om Sanchez og hans regering kan fortsætte.

Kong Felipe vil i næste indkalde partierne for at afgøre, hvem der skal lede regeringsforhandlingerne.

Valget har skabt stor usikkerhed om landets politiske fremtid.

Sanchez har tidligere signaleret, at han ville være klar til at udskrive nyvalg allerede i år, hvis ikke han bakkes op af flere regionale partier.

Junts er et særligt problem. Partiets leder og stadig magtfulde stemme i partiet er Carles Puigdemont. Han lever i eksil efter et fejlslagent forsøg på at løsrive Catalonien i 2017.

Puigdemont er eftersøgt af Spanien for at anstifte til oprør.

/ritzau/Reuters