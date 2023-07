Socialister og konservative i tæt løb i Spaniens valg

Med halvdelen af stemmerne talt op efter det spanske parlamentsvalg søndag, er der stort set dødt løb mellem Socialistpartiet (PSOE) og det konservative Partido Popular (PP).

PSOE har indtil videre fået 131 af de 350 pladser i parlamentet, mens PP har 130.

Det kan stadig ændre sig, i takt med at flere stemmer bliver talt op.

De fleste af de stemmer, der nu er talt op, er afgivet i Spaniens mindre byer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Meningsmålinger foretaget helt frem til valgdagen har vist, at PP ser ud til at blive valgets største parti.

Men optællingen tyder indtil videre på, at der ikke vil være noget enkelt parti, der sikrer sig et flertal på mindst 176 af de 350 pladser i parlamentet.

Det kan betyde, at PP får brug for det mere højreorienterede Vox, hvis det konservative parti vil kunne samle flertal til at danne regering.

Den foreløbige optælling giver Vox 31 mandater.

Det venstreorienterede parti Sumar ser ud til at kunne sætte sig på 30 af de 350 pladser i parlamentet.

/ritzau/Reuters