Socialistpartiet i Portugal får absolut flertal i parlamentet

Portugals regerende Socialistparti (PS) er kommet styrket ud af søndagens parlamentsvalg.

Landets valgkommission oplyser natten til mandag, at Socialistpartiet har sikret sig et absolut flertal i parlamentet.

Partiet er således ikke afhængigt af støtte fra andre partier for at kunne fastholde regeringsmagten.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed har premierminister Antonio Costas parti klaret sig bedre, end meningsmålingerne spåede forud for valget.

I målingerne lå partiet til at få knap 34 procent mod 38,5 procent ved det forrige valg.

Men Socialistpartiet ender med at få 42 procent af stemmerne, mens det største oppositionsparti, Socialdemokraterne (PSD), har fået lidt under 30 procent af stemmerne.

Portugals komplekse valgregler betyder, at det er muligt for et parti at få et absolut flertal i parlamentet med omkring 41 procent af stemmerne.

Partiet Chega på den yderste højrefløj bliver det tredje største i parlamentet. Chega går fra at have et enkelt medlem af forsamlingen til 11 medlemmer, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Inden det officielle resultat blev meldt ud, oplyste Costa i en tale til tilhængere og partimedlemmer, at hans parti havde sikret sig 117 eller 118 af de 230 pladser i parlamentet.

Der skal mindst 116 pladser til at sikre et flertal. Ifølge det officielle resultat får Socialistpartiet 117 pladser. Det er en fremgang fra 108 pladser ved det forrige valg i 2019.

- Et absolut flertal er ikke det samme som absolut magt. Det betyder ikke, at man regerer alene. Ansvaret bliver større, og det betyder, at der skal regeres for og med alle portugisere, siger Costa i en sejrstale ifølge Reuters.

Parlamentsvalget blev udskrevet i november, efter at premierministerens to tidligere allierede - Kommunistpartiet og Venstreblokken - valgte at støtte oppositionen på højrefløjen, som ikke ville godkende mindretalsregeringens forslag til en finanslov.

Costa kom til magten i 2015 i kølvandet af en stor gældskrise, som tyngede Portugals økonomi fra 2011 til 2014. Under Costas ledelse er der blevet rettet op på økonomien.

Det lykkedes også for premierministeren at forvandle et underskud på statsfinanserne til et lille plus i 2019, inden coronapandemien satte ind året efter.

/ritzau/