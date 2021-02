Socialt medie står bag hastigt stigende pris på sølv

Det sociale medie Reddit opfordrer til at sætte penge i sølv og sølvminer. Når højeste pris i otte år.

Prisen på sølv er mandag steget med 11 procent til det højeste niveau i otte år.

Bag stigningen står de samme kræfter, som senest har sendt flere prominente hedgefonde i USA i knæ.

For det bygger på en opfordring på det sociale medie Reddit til amatørinvestorer om at anbringe deres penge i sølv og sølvminer. Det rapporterer blandt andet BBC og Reuters.

Det er de samme aktører, der fik kursen på den amerikanske detailvirksomhed GameStop til at skyde i vejret i de seneste uger. Til stor fortrydelse for flere hedgefonde, der spekulerede i, at Game Stop ville gå nedom og hjem, så fondene kunne score en stor gevinst. Et fænomen på værdimarkedet, der kendes som shortselling.

Men nu er det sølv. Og som med GameStop har opfordringen til at købe lydt på det sociale medie Reddit.

Sølv steg mandag til over 30 dollar per ounce, som er cirka 30 gram. Det er det højeste niveau siden 2013.

Kursen på australske mineselskaber skyder i vejret. Argent Minerals er gået op med 60 procent, mens Investigator Ressources kan registrere en stigning på 47 procent.

Opfordringen til at købe sølv kom på Reddit torsdag. Det er en undergruppe på det sociale medie, der kalder sig r/wallstreetbets, som står bag.

Det er den samme gruppe, som igangsatte felttoget mod de hedefonde, der spekulerede mod GameStop.

Disse hedgefonde har lidt meget store milliardtab på deres shortselling i forhold til GameStop, hvor aktiekursen skød i vejret med flere hundrede procent, da Reddits mange brugere begyndte at opkøbe aktier i selskabet.

Reddit-gruppens succes i forhold til GameStop har luret flere professionelle investorer til at følge trop, da opfordringen til at købe sølv kom på r/wallstreetbets.

/ritzau/