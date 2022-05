Søn af britisk parlamentsmedlem slås i Ukraine

Russiske anklagere har indledt en undersøgelse af en mand, der siges at kæmpe frivilligt for ukrainerne i krigen mod Rusland.

Det drejer sig om Ben Grant, der er søn af det britiske, konservative parlamentsmedlem og tidligere minister Helen Grant.

Hun var minister for sport og turisme fra 2013 til 2015.

Britiske medier har flere gange skrevet om Ben Grant.

Han er 30 år og uddannet marineinfanterist. Han har kæmpet sammen med andre vestlige frivillige for ukrainerne mod russerne siden begyndelsen af krigen.

Han hyldes som en helt af medierne. Så sent som lørdag skrev avisen The Guardian og andre medier om, hvordan han hentede en såret kammerat - også en brite - væk fra slagmarken, efter at kammeraten var blevet såret af en landmine.

Det skete under heftig russisk beskydning.

Russerne har så også noteret, at Ben Grant er ved at blive en helt.

- I forbindelse med en kriminel sag om lejesoldaters aktiviteter vil efterforskerne undersøge Grant, pårørende til et britisk parlamentsmedlem, siger anklagemyndighedens pressekontor ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det tyske nyhedsbureau dpa skriver, at anklagemyndigheden siger, at Ben Grant har ført an i et angreb, som vestlige lejesoldater foretog mod russisk militærudstyr i Ukraine.

Som i mange andre lande er det også i Rusland forbudt at være lejesoldat. Hvis Ben Grant nogensinde kommer for en russisk domstol, risikerer han fængsel i syv år.

Imidlertid er der en anden side af sagen om lejesoldater i krigen i Ukraine.

For på den russiske side kæmper der også lejesoldater, og de gør det helt åbenlyst.

Bedst kendt er soldater fra den russiske militærorganisation Wagner Group, skriver dpa.

Tilbage i marts sagde Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, at 16.000 frivillige fra Syrien ville kæmpe på den russiske side.

/ritzau/