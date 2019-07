Søn af Hitlers attentatmand: Man må følge sin samvittighed, selvom det kan koste livet

I dag er det 75 år siden, at den tyske oberst Claus Schenk von Stauffenberg forsøgte at myrde Hitler. ”Jeg husker ham som en vidunderlig far,” fortæller hans ældste søn, den 85-årige pensionerede generalmajor Berthold Schenk von Stauffenberg. To spørgsmål om attentatet plager ham stadig

På en sommerdag i Tyskland for præcis 75 år siden hørte den 10-årige Berthold Schenk Graf von Stauffenberg om et ”forbryderisk angreb på Føreren” i radioen. Den nysgerrige dreng spurgte til attentatet mod den nazistiske diktator Adolf Hitler. Men de voksne i huset i den sydtyske alpelandsby Lautlingen affejede hans spørgsmål, og hans grandonkel forsøgte at aflede hans tanker med historier om onklens oplevelser som storvildtjæger i Afrika. Drengen kunne imidlertid fornemme, at noget var galt, de voksne forsøgte at holde ham væk fra radioen.

Dagen efter nyheden trak Berthold von Stauffenbergs mor, grevinde Nina Schenk von Stauffenberg, sin søn og hans yngre bror til side og fortalte dem sandheden: Det var deres far, den 36-årige oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, der den 20. juli 1944 havde forsøgt at myrde Hitler, og faderen var samme nat blevet henrettet for det.

”For mig brød verdenen sammen,” fortæller den i dag 85-årige pensionerede generalmajor Berthold von Stauffenberg, da han modtager Kristeligt Dagblad i sin villa i den sydvesttyske landsby Oppenweiler.

”Det var naturligvis ret normalt at vokse op uden en far dengang, for mange fædre var faldet i krigen. Men vi elskede vores far højt. Og pludselig havde vi ham ikke længere,” siger Stauffenberg, som er den ældste af fem søskende, tre brødre og to søstre, hvoraf en er gået bort.

Berthold von Stauffenberg skænker kaffe i porcelæns-koppen ved sofabordet, læner sig tilbage i den polstrede stol og sidder lidt i tanker. Gravhunden Dixa trisser rundt mellem vore ben. Stauffenbergs smilende hustru, grevinde Mechtild von Bentzel-Sturmfeder-Horneck, serverer sandkage og æbletærte på et fad, inden hun siger farvel og tager ned i et friluftskurbad bag parrets have. På et højdedrag uden for vinduet troner borgen Reichenberg fra det 13. århundrede. Den katolske Stauffenberg-slægt går lige så langt tilbage, og adskillige malerier af adelige forfædre og venner af slægten pryder stuens vægge. Blikket fanges uvægerligt af en sort buste af faderen. Bag busten hænger et krucifiks.

”Jeg har ofte spurgt mig selv, hvilket forhold vi ville have haft, hvis han havde overlevet. Han var et meget dannet menneske, hvad angår musik og litteratur, og det har jeg, der altid var mere teknisk orienteret, ikke kunnet hævde. Han var også meget empatisk, mens jeg er blevet beskrevet som så tør, at man kunne hænge sit vasketøj på mig,” siger Berthold von Stauffenberg.

Han husker sejlture med faderen over søen Wannsee ved familiens hjem i det sydvestlige Berlin. Faderens glæde under familiens besøg hos en billedhugger, som siden lavede den buste, der står i stuen. Hverdagsting.

”Jeg kan ikke udelukke, at vi ville have haft meget forskellige holdninger. Men jeg har bevaret mindet om ham som en vidunderlig far,” siger han.

Attentatforsøget, som i dag er blevet det vigtigste symbol på den tyske modstand mod Hitlers regime, var tæt på at lykkes. Under et møde i Førerhovedkvarteret i Ulveskansen i det nuværende Polen den 20. juli 1944 formåede Claus von Stauffenberg at placere en kuffert med en armeret bombe ved det bord, Hitler og hans officerer var samlet om. Kun én person stod mellem Stauffenberg og Hitler. Obersten trak sig fra mødet, og bomben eksploderede. Men Hitler slap med skrammer, Stauffenberg blev arresteret og samme nat henrettet ved skydning. Hans hustru blev fængslet af nazisterne – og fødte sit femte barn – mens børnene blev sendt på børnehjem.

Hvad, mener De, er den vigtigste lektie efter Deres far?

”At man må følge sin samvittighed, når det gælder virkelig vigtige ting. Jeg er militærmand og mener, at man som udgangspunkt skal adlyde en befaling, også selvom den ikke lige passer én. Men anderledes stiller det sig, hvis det handler om ens evige salighed,” siger Berthold von Stauffenberg og henviser blandt andet til sin fars egne ord kort tid inden attentatet:

”Tiden er inde til, at der nu bliver gjort noget. Den, som vover at gøre noget, må være sig bevidst, at han vel går over i den tyske historie som forræder. Undlader han at gøre det, så vil han være en forræder overfor sin egen samvittighed.”

To spørgsmål trænger sig altid på og har ofte plaget Berthold von Stauffenberg, når årsdagen for attentatet nærmer sig.

For det første havde faderen oprindeligt to bomber i kufferten. Men da han og en medsammensvoren under voldsomt tidspres i et afsides rum kun fik armeret den ene, medbragte han kun den armerede bombe til mødet.

”Jeg er selv blevet soldat. Og det spørgsmål, jeg stiller mig selv, er ganske praktisk: Hvorfor lod min far ikke den anden bombe blive i tasken? Forstår De? Når en bombe med tændsats og sprængkapsel eksploderer, så vil en anden sprængladning også eksplodere, hvis den er tæt nok på, selvom den ikke har tændsats og sprængkapsel. Og så ville Hitler måske være blevet dræbt. Det spørgsmål vender altid tilbage. Men jeg kan kun slutte, at min far ikke vidste det. Han var ikke tilstrækkeligt uddannet,” siger Berthold von Stauffenberg.

”Hvad folk glemmer er, hvor unge de alle var. Hvor gammel er De? 40? Min far blev aldrig 40.”

Det andet spørgsmål, der ofte trænger sig på, er, hvad der ville være sket, hvis attentatet var lykkedes. Antallet af dræbte i det sidste år af Anden Verdenskrig var svimlende. Hitlers gaskamre arbejdede på højtryk for at udrydde Europas jøder, og de allieredes luftangreb lagde Tysklands byer i ruiner.

”Måske var der udbrudt borgerkrig i Tyskland. Måske vi kunne have sparet os halvdelen af de døde under krigen,” siger han.

”Men for mig er det klart, at man må se det fra de allieredes side. Tyskerne havde aldrig accepteret nederlaget efter Første Verdenskrig, og under Hitler begyndte de så igen. For de allierede blev det magtpåliggende først at stoppe, når Tyskland virkelig var totalt færdigt og havde tabt eftertrykkeligt. Så jeg er ikke sikker på, at udfaldet af krigen ville have været meget anderledes. De allierede havde mange bomber, og de ønskede at bruge dem,” siger han.

Arven efter Claus von Stauffenberg trækker spor helt op til i dag. Han og de øvrige attentatmænd er udråbt til helte, 400 nye soldater i forbundshæren bliver taget i ed i dag på årsdagen for attentatet i Bendlerblock i Berlin, hvor obersten og flere af hans medsammensvorne blev henrettet, og tyske soldater har ret til at sige nej til en ordre, hvis den strider mod deres samvittighed.

Obersten har imidlertid ikke altid haft heltestatus. Selv flere årtier efter krigen havde blot en tredjedel af tyskerne et positivt syn på attentatmændene, mens den udbredte opfattelse var, at de var forrædere. Et synspunkt, som stadig optræder på den yderste højrefløj, hvor for eksempel den daværende leder af det højrenationale Alternativ for Tysklands ungdomsorganisation i Niedersachsen Lars Steinke sidste år skrev på Facebook, at Stauffenberg var ”en forræder” og ”en kujon”.

Ligeledes blev børnene af attentatmændene efter krigen opfattet som ”forræderbørn”, påpeger Berthold von Stauffenberg.

”Vi børn blev placeret på et børnehjem isoleret fra omverdenen, så der var ingen, der kunne kalde os forræderbørn. Men jeg husker, at vi i tiden efter min fars død følte os som udstødte, og den følelse glemmer jeg aldrig. Andre, jeg kender, blev kaldt forræderbørn. Og selv som voksen soldat oplevede jeg det som delvist omstridt, at jeg var en Stauffenberg. Der var dem, der var optagede af, at min far havde brudt sin troskabsed. Eden var noget, nazisterne forherligede,” siger han.

Som barn troede Berthold von Stauffenberg på nazisternes propaganda, også på den endelige sejr, og han var i det hele taget en lille nazist, fortæller han. Det var først efter krigen, han indså, at nazisterne var forbrydere og hans far en frihedskæmper.

”Under krigen talte man ikke meget om jøderne, hvorfor de var forsvundet. Jeg læste aviser, men det var alt sammen propaganda, og jeg var jo kun 10 år. Er man vokset op i et demokrati, har man ingen anelse om, hvad det vil sige at vokse op i et diktatur. Det er formentlig også en af grundene til, at vi oplever en vis højreekstremistisk grobund alle vegne i dag – også i Tyskland, og på den måde kan man sige, at Tyskland jo nærmest er blevet et normalt land trods den brudte historie. Nazismen prægede hele samfundssystemet dengang. I det øjeblik, man kom i skole, blev man indoktrineret af nazismen,” siger han og tilføjer, at alle børn fra 10 år skulle være medlem af Deutsches Jungvolk (DJ), trinnet inden Hitlerjugend.

”Jeg fyldte først 10 år tre dage efter fristen for at melde sig ind, så da mine klassekammerater blev medlem, ville jeg gøre det frivilligt. Men min mor, som i nogen tid vidste, hvad min far havde af planer, saboterede, at jeg kom med i DJ og fik en læge til at sige, at jeg ikke var rask nok. Det var den slags modstand, man kunne udøve. Havde hun talt højt om den ’skrækkelige Hitler’, havde det for det første ikke nyttet noget, og for det andet havde hun mistænkeliggjort sig selv,” siger han.

Den 85-årige Stauffenberg er stærkt berørt af, at hans generation er den sidste, der overhovedet har oplevet diktaturet, fortæller han.

”Jeg var naturligvis blot et barn dengang, så min egen viden er også indskrænket. Nutidens historikere skriver, som om de selv var til stede. Men det stemmer ofte ikke overens med, hvordan det var. De har efterhånden kun skriftlige kilder at gå ud fra. Og det, som ofte glemmes, er, at når man lever i et diktatur, må man i alt, hvad man siger og gør, være ekstremt forsigtig. For at opnå noget, må man hyppigt skrive eller sige noget andet end det, man egentlig mener og vil, så man ikke afviger fra linjen. Kun i denne sammenhæng kan man forstå dem, der modarbejdede Hitler,” siger han og peger på, at historikere og forfattere da også har præsenteret vidt forskellige versioner af attentatmændenes tankegang og motiver.

Senest har den tyske forfatter Thomas Karlauf udgivet bogen ”Stauffenberg”, hvori han fremstiller obersten og hans medsammensvorne som nazister, der hverken interesserede sig for massemordet på jøderne eller tænkte på at oprette et demokrati, men først og fremmest ønskede at komme af med Hitler, fordi han førte landet ind i et katastrofalt militært nederlag. Omvendt skriver den tysk-canadiske historieprofessor emeritus Peter Hoffmann i sit standardværk ”Stauffenberg. En familiehistorie, 1905-1944”, at det var den brutale fremfærd mod civile på Østfronten og massemordet på jøderne, der overbeviste Stauffenberg om, at Hitler var en forræder, der skulle fjernes. En beslutning, han traf, længe før det stod klart, at Tyskland havde tabt.

”Det er næsten en naturlov, at der efter så og så mange år med positiv historieskrivning kommer én, der siger ’vrøvl, de var ikke helte’,” siger Berthold von Stauffenberg.

Det er vanskeligt at sige, om hans far begrundede attentatet mod Hitler ud fra sin katolske tro, men det er hævet over enhver tvivl, at hans tro prægede ham dybt. Selvom hans hustru var protestant, svor hun at opdrage Berthold von Stauffenberg og de fire andre søskende i den katolske tro. De fik katolsk religionsundervisning, gik til søndagsmesse, og drengene var ministranter, det vil sige kirketjenere ved gudstjenesten.

Hvordan vil De beskrive deres katolske tro?

”For mig er det en ganske vigtig del af mit liv. Jeg er taknemmelig for at være katolsk, det hører til vores liv,” siger han tøvende.

”Tradition spiller en rolle, men det går dybere end det.”

Da de fire søskende og moderen efter krigen blev genforenet, blev det en del af familiens aftenbøn at sige: ”kære Gud, vi takker dig, at du har forenet os igen”.

Beder I stadig den bøn?

”Ikke altid. Ved lejlighed. Som en aftenbøn. I 74 år har vi bedt den bøn. Men i mellemtiden er flere gået bort. Min mor døde for 13 år siden. Min ene søster har været død i 53 år.”

Tror De på et liv efter døden?

”Ja. Men jeg har, som alderen skrider frem, stadig sværere ved at forestille mig, hvordan det kunne være.”

Tror De, at De vil se Deres far igen?

”Ja, jeg tror, at jeg vil se min far – og min mor og mange andre – igen, men jeg har ikke nogen klar forestilling om, hvordan det vil gå for sig.”

Berthold von Stauffenberg valgte ikke en militær karriere på grund af sin far. Måske snarere på trods.

”Jeg ville være soldat, fordi jeg tænkte, at det ville være det rigtige for mig og frem for alt ville være sjovt. Det var ikke nødvendigvis for at tjene mit fædreland, det kan man også på andre måder. Men jeg sammenligner naturligvis min fars militære løbebane med min egen. Han var en af de bedste af sin årgang, og førhen var der mange, der havde kendt ham og naturligvis også sammenlignede mig med ham.”

Var det ikke irriterende?

”Naturligvis var det det. Men er det grund nok til ikke at gøre, hvad man gerne vil? Jeg har aldrig fortrudt det.”

Men hvordan er det at leve et helt liv og altid være forbundet med attentatet?

”Det kan være meget opslidende. Mange folk vil vide besked – ligesom Dem – og vil ikke lade os være almindelige mennesker. Det har været langt sværere for mine børn end for mig. De oplevede ikke selv den tid, men bliver alligevel tiltalt, når folk ser deres navn. Det var en belastning for dem, for børn vil ikke skille sig ud og være anderledes; de vil passe ind. Men for mig er det en del af min militære opdragelse, at når man får tildelt et ansvar, så udfører man det, uanset om man kan lide det eller ej. Jeg har et ansvar for at fortælle om min far,” siger han.

Berthold von Stauffenberg var en god ven af nu afdøde Manfred Rommel, søn af den nazistiske general Erwin Rommel, kendt som ”Ørkenræven”. Manfred Rommel drev det selv vidt og blev blandt andet overborgmester i Stuttgart efter krigen.

”Han var et helt andet menneske end sin far og var Tysklands mest kendte overborgmester, men det interesserede nærmest ingen. Jeg kan huske, at jeg sagde til ham, at jo ældre vi bliver, desto mere bliver vi ikke andet end sønner af vore fædre. Jeg var den ældste soldat i den tyske hær, da jeg gik på pension, og jeg har i hovmod tænkt, at jeg med tilfredshed kan kigge tilbage på min egen livsbane,” siger han med et underspillet smil.

”Men jeg vil altid stå i skyggen af min far.”