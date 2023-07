Søn til tidligere præsidentbejler får otte års fængsel i Belarus

En domstol i Belarus har onsdag idømt en søn til en tidligere præsidentbejler otte års fængsel.

33-årige Eduard Babariko er søn af ligeledes fængslede Viktor Babariko, der i juli 2021 blev dømt til 14 års fængsel.

Viktor Babariko blev tidligere anset for at være den mest lovende udfordrer til Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, der gennem tiden har slået hårdt ned på politiske modstandere.

33-årige Eduard Babarikos dom blev meddelt af det statslige nyhedsbureau Belta og talsmænd for Viktor Babariko på det sociale medie Telegram.

Retssagen, hvor Eduard Babariko er dømt, anses hverken for at være fri eller fair.

Babariko var anklaget for skatteunddragelse, at opildne til had samt støtte til en organisation, der opfordrer til masseuro.

Sønnen til den tidligere præsidentbejler skal også betale en bøde svarende til 15.000 danske kroner.

Anklagerne krævede ti års fængsel til Eduard Babariko.

Men da han allerede har været varetægtsfængslet tre år, skal han ikke afsone ti års fængsel.

Også retssagen, hvor faderen Viktor Babariko blev dømt, har været kritiseret af menneskerettighedsaktivister. Anklagerne mod ham var næsten de samme som mod Eduard Babariko.

Lukasjenko har ledet Hviderusland med hård hånd i knap 30 år.

Efter et meget omstridt valg i august 2020 har præsidenten og hans styre slået hårdt ned på al politisk modstand.

I kølvandet på valget fulgte store demonstrationer i de hviderussiske gader, og flere døde under uroen.

Tusinder blev tilbageholdt, og menneskerettighedsorganisationer berettede om brug af tortur i landets fængsler.

