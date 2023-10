Søndag bliver engangsbestik forbudt i England

Engelsk forbud og restriktioner mod brug af ikke-genanvendeligt plastik træder søndag i kraft, skriver nyhedsbureauet dpa.

De nye regler rammer alle forretninger, herunder også spisesteder og restauranter. Reglerne betyder, at bestemte engangsplastikprodukter ikke længere kan forhandles.

Et lignende forbud eksisterer allerede i Skotland, mens et forbud også er på vej i Wales, skriver det britiske medie Sky News.

Forbuddet gælder eksempelvis engangsbestik af plastik og visse typer af flamingokopper. Samtidig bliver der indført restriktioner på engangstallerkner, bakker og skåle af plastik.

Den britiske regeringen annoncerede lovændringerne i januar som et led i af bekæmpe plastikforurening.

Regeringen estimerer, at englændere bruger 2,7 milliarder plastikgenstande om året, herunder hovedsageligt plastikbestik.

721 millioner engangstallerkner bruges hvert år. Kun ti procent af dem bliver genanvendt.

- Forbuddet er det næste store skridt på vores mission om at slå ned på skadelig plastikforurening, udtaler Rebecca Pow, der er miljøminister.

Den seneste uge har lokale myndigheder mindet forretningsdrivende om lovgivningen, fordi der er bekymring om, at mange ikke er bevidste om ændringerne.

Ifølge regeringen er lovændringerne blevet mødt overvældende positivt. Flere aktører har dog opfordret politikerne til at udvide lovgivningen.

Ifølge en undersøgelse lavet af YouGov for JustEat mener 70 procent af alle voksne i Storbritannien, at regeringen bør gribe til yderligere handling for at bekæmpe brugen af plastik.

Eksempelvis mener 73 procent ifølge undersøgelsen, at også engangsbeholdere af plastik til takeaway bør forbydes.

