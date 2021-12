Søndagens valg i Hongkong tegner til at blive en farce. Kun tre pro-demokrater er stillet op

”Stem for Hongkong – vores hjem” står der i helsidesannoncer i de lokale medier. Regeringen har brugt enorme ressourcer på en kampagne, der skal få Hongkongs borgere til stemmeurnerne på søndag. Mange har nemlig på forhånd tilkendegivet, at de ikke har tænkt sig at stemme denne gang. Da dagbladet South China Morning Post op til weekenden lavede rundspørge på gaden, nævnte flere, at valget var en farce, når der stort set udelukkende var kandidater fra de etablerede pro-Beijing-partier og dermed ingen fra oppositionen at stemme på.