Søgsmål afvist: Burger King må gerne kødgrille plantebøf

Fastfoodkæden Burger King holder, hvad den lover, selv om plantebøffer bliver tilberedt sammen med kød.

Burger King har ikke ført kunder bag lyset ved at grille plantebaserede bøffer på samme grill som de øvrige bøffer af oksekød og kylling.

Sådan lyder afgørelsen fra den føderale dommer Raag Singhal i Fort Lauderdale, Florida, der dermed afviser et gruppesøgsmål mod fastfoodkæden.

De syv personer bag søgsmålet har ikke formået at vise, at de skal være blevet snydt af Burger King, lyder det fra dommeren.

Ifølge dommeren spurgte sagsøgerne ikke ind til burgerkædens tilberedningsmetode, ligesom de ikke bad om at få tilberedt den vegetariske bøf på en måde, som opfylder kravene i deres diet.

Raag Singhal påpeger desuden i dommen, at fastfoodkædens reklamer ikke lover, at plantebøfferne bliver tilberedt separat.

- Burger King lovede en kødfri bøf og leverede, hedder det i Singhals afgørelse.

Hverken sagsøgerne eller deres advokat har kommenteret afgørelsen.

Plantebøfferne bliver brugt i Burger Kings burger med navnet Impossible Whopper. Det er en afart af kædens traditionelle Whopper-burger.

Impossible Foods, som har hjulpet med at udvikle burgeren, har sagt, at den er for kødspisere, der vil indtage mindre animalsk protein. Den er ikke udviklet til vegetarer eller veganere.

- For dem, der er veganere, er der en mikrobølgeovnsstegning, som de er velkomne til at bede om, har salgschef hos Impossible Foods, Dana Worth, tidligere sagt ifølge Reuters.

Burger King begyndte at sælge Impossible Whopper i USA i august 2019.

I Danmark sælger Burger King burgeren Rebel Whopper med en plantebaseret bøf. Den beskrives dog hverken som vegetarisk eller vegansk.

Og ingredienslisten afslører da også, at der indgår æggeblomme i mayonnaisen. Den plantebaserede bøf i en Rebel Whopper tilberedes også i Danmark på samme grill som bøffer af kød.

/ritzau/Reuters