Solberg beder nordmændene undgå gæster i de næste uger

Norge indfører forbud mod alkoholservering og grænser for forsamlinger i de første to uger af januar.

Norge indfører nye tiltag for at bremse coronasmitte, fordi der er flere tegn på en kommende ny bølge af coronavirus.

Hvis smitten breder sig yderligere, kan epidemien komme ud af kontrol.

Det siger statsminister Erna Solberg på et pressemøde søndag aften.

- Coronavirusset holdt ikke juleferie, og vi ser mere, der tyder på, at smitten er på vej op, siger hun.

Derfor opfordrer regeringen nordmændene til ikke at have besøg i hvert fald i de næste to uger.

Ved private sammenkomster bør man ikke være flere end fem mennesker, siger Solberg. Der indføres påbud om, at maksimalt ti mennesker må være samlet til arrangementer indendørs.

Over hele landet indføres forbud mod alkoholservering og loft over, hvor mange man må være forsamlet.

Butikker og indkøbscentre opfordres til at indføre adgangsbegrænsninger for at sikre, at folk kan holde afstand.

Ungdomsuddannelser og universiteter opfordres til at gå over til undervisning på nettet, ligesom alle der kan, bør arbejde hjemme, lyder opfordringen fra Solberg.

Indtil videre gælder tiltagene i de næste to uger frem til 18. januar.

- Vi håber, at det er nok til at undgå en ny smittebølge, siger statsministeren.

- Vi ved, at der er lyspunkter forude. Vaccinen er ved at blive rullet ud, men det tager tid.

Solberg tilføjer, at regeringen om to uger vil se på, om tiltagene har virket, eller om de skal forlænges.

- Dette virker kun, hvis alle er med, understreger hun.

/ritzau/