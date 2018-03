Solberg fastholder tillid til minister efter Utøya-strid

Oppositionen i Norge er oprørt over justitsministerens Facebook-indlæg, som knyttes til Utøya-massakren.

Norges justitsminister er kommet i strid modvind efter et indlæg på det sociale medie Facebook, hvor hun angreb Arbeiderpartiets retspolitik.

Statsminister Erna Solberg siger onsdag aften, at hun fortsat har tillid til justitsminister Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet.

På Facebook skrev politikeren: "AP (Arbeiderpartiet, red.) mener, at terroristernes rettigheder er vigtigere end nationens sikkerhed".

Det har mange koblet til massakren på Utøya, hvor Arbeiderpartiets ungdomsorganisation holdt sommerlejr 22. juli 2011, da 69 blev dræbt af ekstremisten Anders Behring Breivik.

Indlægget har sat regeringen under pres, og Solberg har undskyldt for "regeringens retorik".

- Listhaug er en god justitsminister, og hun siger, at hun har lært af dette, siger Solberg.

Justitsministeren har sagt, at hun aldrig selv havde drømt om at koble massakren i Norge med teksten, som var opslået sammen med et foto af fremmedkrigere i Somalia. Det var ikke hendes hensigt, har hun sagt.

- Vi har en situation - specielt efter 22. juli 2011 - som gør, at vi må være ekstra varsomme. Specielt med filmen er der mange, som genoplever terroren, siger Solberg med henvisning til en ny film om massakren.

Statsministeren understreger, at hele regeringen har lært af sagen.

Det er kommet frem, at Erna Solberg allerede lørdag bad Listhaug om at slette og beklage indlægget.

Det skulle justitsministeren havde nægtet at efterkomme.

- Jeg vil ikke kommentere sager baseret på anonyme kilder, men det er ikke alt, jeg kan genkende. Når jeg taler med mine ministre, så foregår det i regeringen, har Solberg sagt.

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har kritiseret processen. Hvis det er rigtigt, at Listhaug har nægtet at adlyde Solberg, så har Norge en privatpraktiserende justitsminister, mener han.

/ritzau/