Solberg fremlægger norsk genåbningsplan uden faste datoer

Der skal gå tre uger mellem hvert trin i den norske genåbning, siger statsminister. I alt er der fire trin.

Norge vil den kommende tid genåbne sit samfund i fire trin med mindst tre ugers mellemrum mellem hver.

Det siger statsminister Erna Solberg onsdag i landets parlament, Stortinget.

Solberg sætter hverken nogen fast dato på, hvornår man åbner for første trin, eller hvornår de næste følger trop.

- Vi skal gøre det trinvis og kontrolleret.

- Når vi har åbnet for et trin, vil vi som hovedregel vente i tre uger, før vi går videre til næste trin. Når vi kan se, at det er sikkert, og smitten ikke stiger igen, så går vi videre til næste trin i planen, siger hun.

Den norske genåbningsplan vil officielt blive præsenteret onsdag klokken 13.

Regeringen udarbejder planen sammen med sundhedsmyndighederne Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet og et ekspertudvalg.

Blandt forslagene til det første trin er at tillade op til 100 personer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer, hvor alle er tildelt en fast plads.

/ritzau/NTB