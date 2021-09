Solberg har stemt i sin hjemby: Jeg er usikker på valget

Den norske statsminister, Erna Solberg fra Høyre, har mandag formiddag afgivet sin stemme ved valget til Stortinget i Norge.

Det skete på Skjold skole i statsministerens hjemby, Bergen.

- Det er altid sjovt og højtideligt med valgdag. Jeg er usikker på, hvordan det her valg kommer til at ende, så derfor skal alle, der vil have Høyre, stemme på Høyre, siger statsministeren til norsk TV 2.

Meningsmålinger har i en lang periode vist, at Erna Solberg formentlig får svært ved at danne et nyt blåt flertal efter mandagens valg.

I stedet peger målingerne på, at en rød regering med Arbeiderpartiet (Ap) som største parti ser realistisk ud. Ap har Jonas Gahr Støre som leder.

Solberg opfordrer dog de konservative Høyre-vælgere til at bevare troen.

- Det er vigtigt, at folk ikke tror, at det er afgjort på forhånd. Hvis nogle partier ikke kommer over spærregrænsen, så får det stor betydning. Men det betyder også noget, at vi får et stærkt Høyre, siger Solberg.

Mange norske vælgere har i år afgivet deres stemme på forhånd. Over 40 procent - 1.645.762 - af de stemmeberettigede har således brevstemt.

Nye regler i Norge betyder, at man allerede søndag gik i gang med at tælle brevstemmerne. Klokken 21 mandag offentliggøres en foreløbig prognose af valgresultatet fra Valgdirektoratet. Den er baseret på brevstemmerne.

Det ventes, at den vil være mere præcis end sædvanligt, da optællingen allerede har været i gang siden søndag.

/ritzau/NTB