Solberg vil give nordmændene lov til at kramme og danse

Coronarestriktionerne i Norge vil med stor sandsynlighed blive afskaffet i slutningen af september. Det siger den norske statsminister, Erna Solberg, og sundhedsminister Bent Høie i et interview til nyhedsmediet VG.

- Når alle har fået anden vaccine, vil det igen være muligt at leve uden afstandskrav og andre restriktioner, siger Bent Høie.

Den norske regering regner med, at størstedelen af den voksne befolkning til den tid vil være færdigvaccineret. Derefter vil det være muligt for nordmændene at leve normalt igen uden coronarestriktioner.

Indtil nu har nordmændene skulle holde en meters afstand når de færdes ude, og det har ikke været tilladt at kramme andre end dem i sin husstand.

Men til september skal det være slut. Bent Høie regner med, at man i slutningen af september også kan tage ud at danse og gå på natklub igen. Til den tid er alle voksne er færdigvaccineret, vurderer han.

Udmeldingen fra Erna Solberg og Bent Høie kommer til trods for, at Norge har haft en uge med øget smitte. Men det lader ikke til at bekymre regeringen.

- Selv om smitten er steget kraftigt de seneste uger, så er vi ikke kommet med nye restriktioner. Vi vurderer, at antal vaccinerede og den lave belastning af sundhedsvæsnet spiller en større rolle end selve smitteudviklingen, siger Bent Høie til VG.

Ifølge FHI, den norske pendant til Statens Serum Institut, har 68,9 procent af den norske befolkningen fået første vaccine. 36,7 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 86,8 og 46,2 procent.

/ritzau/