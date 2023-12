Soldater finder afdødt gidsels Toyota nær hospital i Gaza By

Det israelske forsvar, IDF, hævder sent mandag aften, at det i den nordlige del af Gazastriben har fundet en bil, som tilhører familien til det afdøde gidsel Samar Talalka.

Det skriver den israelske avis The Times of Israel.

Samar Talalka var en af de gidsler, som tidligere på måneden ved en fejl blev skudt og dræbt af israelske styrker, selv om han og hans medfanger bar et hvidt flag.

IDF fandt bilen, som er en hvid Toyota Corolla, ved Indonesisk Hospital, som ligger i den nordlige del af Gazastriben.

Den israelske hær har længe påstået, at den væbnede gruppe Hamas bruger blandt andet hospitaler som en del af deres militære infrastruktur og hævder, at fundet af bilen nær et hospital understøtter den påstand.

IDF hævder, at det inde i bilen fandt dele af en bazooka og desuden blodpletter, som kommer fra et andet gidsel.

/ritzau/