Soldater skyder snesevis af palæstinensere ved Gaza-grænse

Nye demonstrationer mod Israels blokade af Gaza kommer samtidig med, at Hamas mødes for at drøfte løsninger.

En palæstinenser er dræbt og 220 såret, efter at israelske soldater fredag åbnede ild mod tusindvis af palæstinensere ved en demonstration fredag langs grænsen mellem Gazastriben og Israel.

Af de 220 sårede er 90 blevet ramt af skud fra de israelske soldater, oplyser palæstinensiske sundhedskilder.

Demonstrationen, der var indkaldt af den militante Hamas-bevægelse, er en af flere protester mod Israels 11 år lange blokade mod den palæstinensiske enklave.

Både Israel og Egypten lukkede deres grænser til Gaza, efter at Hamas fik magten i 2007.

- Vi vil bryde belejringen af Gaza en gang for alle, siger en af Hamas' ledere, Hussam Badran.

Han lever normalt i eksil uden for Gaza, men er i lighed med andre Hamas-ledere på besøg i den tætbefolkede palæstinensiske stribe land.

Fredag aften mødes en række af Hamas' ledende skikkelser til et sjældent møde, siger kilder i Gaza.

Der har været spekulationer om, at der kan være en langsigtet våbenhvile på vej mellem den palæstinensiske fraktion og Israel.

En højtstående kilde i Hamas, der ikke ønsker sit navn frem, siger, at Hamas' øverste leder, Ismail Haniya, vil være til stede på mødet.

På mødet vil der blive drøftet "et antal vigtige emner, herunder forslag fra Egypten og FN-udsending Nickolay Mladenov om en våbenhvile og at hæve den israelske blokade mod Gaza", siger kilden til nyhedsbureauet AFP.

Møderne i Hamas begyndte torsdag og fortsætter til lørdag.

/ritzau/AP