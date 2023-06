Soldater trimler i varmen under paradeøvelse i London

Mindst tre soldater med bjørneskindshuer besvimede lørdag i et trykkende varmt London under generalprøven til en stor parade i næste uge.

Det rapporterer det britiske Sky News.

Der deltog i øvelsen 1400 soldater og 200 heste. Termometeret viste over 30 grader for første gang i år i den britiske hovedstad.

Det blev for meget for nogle af soldaterne, der overophedede, mens de stod stille i meget lang tid i fuld uniform og med sveden drivende under bjørneskindshuerne.

Soldaterne var i gang med at øve til en parade næste lørdag til ære for kong Charles. Det skete til fuld musik fra et militærorkester.

Også orkesteret fik mandefald. En soldat besvimede med sin trombone i hænderne.

Med til paradeøvelsen var kronprins William. Også han måtte svede, men han havde dog en hest at sidde på.

- En stor tak til alle soldater, som tog del i øvelsen i morges i varmen. Svære betingelser, men I gjorde alle et godt stykke arbejde. Tak, W, skriver prinsen på Twitter.

Det meteorologiske institut i Storbritannien siger, at der ikke var noget specielt usædvanligt ved vejret lørdag. Fugtigt, ja, men London er vant til mere end 30 varmegrader i juni.

/ritzau/