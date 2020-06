Solformørkelse rammer 14 lande på årets længste dag

En solformørkelse kan søndag ses vandre over dele af verden med start i DRCongo og med endestation i Taiwan.

Himmelkiggere fra store dele af Asien og Afrika vil søndag være vidne til en dramatisk solformørkelse.

I alt vil solformørkelsen kunne ses i 14 lande fordelt på de to kontinenter. Men også dele af Sydøsteuropa og det nordlige Australien vil kunne se en delvis og kortvarig solformørkelse.

Solformørkelsen kommer til at syne som "en ring af ild".

Det skyldes, at Månen - der passerer mellem Jorden og Solen - ikke er helt tæt nok på vores planet til at skjule sollyset helt, hvilket efterlader en tynd ring af solskiven synlig.

Fænomenet sker en til to gange om året.

Var månen bare en smule tættere på Jorden, vil det blive betegnet som en total solformørkelse, hvilket sker yderst sjældent.

Søndagens solformørkelse sker på årets længste dag for den nordlige halvkugle, der også kaldes sommersolhverv.

"Ringen af ild" ses først i det centralafrikanske land Den Demokratiske Republik Congo klokken 05.56 søndag dansk tid, hvilket kun er få minutter efter solopgang.

Her vil fænomenet være synligt, hvis ellers vejret tillader det, i et minut og 22 sekunder.

Herefter krydser den delvise solformørkelse øst over mod Asien. Her vil den nå den "maksimale formørkelse" over Uttarakhand i Indien omkring klokken 08.40 dansk tid.

Et af de sidste steder, der vil få fænomenet at se, er Taiwan.

Solformørkelsen vil passere de 14 lande i løbet af fire timer.

Ifølge astronom Florent Delefie vil solformørkelsen være synlig for cirka to procent af verdens befolkning.

- Det er lidt som at skifte fra en pære på 500 watt til en pære på 20 watt. Det er et koldt lys, og du ser ikke så godt, siger Delefie.

Det er farligt at se direkte mod en solformørkelse med det blotte øje.

En solformørkelse forekommer cirka to uger før eller efter en måneformørkelse, når månen bevæger sig ind i Jordens skygge.

Måneformørkelser er synlige for omkring halvdelen af Jordens overflade.

Af andre lande, der har mulighed for at se solformørkelsen, er blandt andet Sudan, Yemen, Saudi Arabien, Pakistan og Kina.

/ritzau/AFP