Somalia lover modsvar på etiopisk aftale med udbryderregion

Somalia lover tirsdag at forsvare sit territorie med "alle lovlige midler" efter en overraskende aftale mellem Etiopien og udbryderregionen Somaliland.

Somaliland brød ud af Somalia i 1991. Men dets uafhængighed er ikke internationalt anerkendt.

Aftalen mellem Etiopien og Somaliland giver etiopisk adgang til havnebyen Berbera, som ligger ud til Adenbugten tæt på Det Røde Hav. Også en militærbase får Etiopien adgang til.

Somaliland fungerer på mange måder som en stat, men Somalias regering er stærk modstander af Somalilands ønske om uafhængighed.

- Somaliland er en del af Somalia under den somaliske forfatning, så Somalia mener, at dette skridt er en klar krænkelse af dets suverænitet og enhed, står der i en meddelelse fra Somalias regering.

Den mener, at aftalen med Etiopien er "uden juridisk grundlag, og Somalia vil ikke acceptere den".

Den somaliske regering har kaldt sin ambassadør i Etiopien hjem til konsultationer.

Regeringen opfordrer blandt andet FN og Den Afrikanske Union til at bakke op om Somalia.

Organisationerne bør ifølge regeringen "støtte Somalias ret til at forsvare sin suverænitet og tvinge Etiopien til at leve op til folkeretlige forpligtelser".

I en tale til nationen opfordrer premierminister Hamza Abdi Barre Somalias befolkning til at forholde sig i ro.

- Jeg ønsker at forsikre jer om, at vi bestræber os på at forsvare vores land.

- Vi vil ikke tillade, at en centimeter af vores land, hav eller luftrum bliver krænket, siger han.

Aftalen mellem Etiopien og Somaliland er faldet på plads, efter at den etiopiske premierminister, Abiy Ahmed, for nogle måneder siden sagde, at Etiopien ville kræve sin ret til adgang til Det Røde Hav. Den udtalelse skabte bekymring hos flere nabolande.

Etiopien mistede sin adgang til kysten, da Eritrea løsrev sig og erklærede sig uafhængigt i 1993.

Selv om Somaliland anses for at være et område med relativ ro på konfliktprægede Afrikas Horn, har området ikke opnået international anerkendelse. Regionen er blandt andet derfor fattig og isoleret.

Sidste år udviklede politiske spændinger sig i en voldelig retning i Somaliland. Flere blev dræbt i hårde kampe.

/ritzau/AFP