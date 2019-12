Somalia ramt af værste græshoppe-plage i årtier

Fødevareforsyning i Somalia og Etiopien er truet af græshopper. Nogle steder er folk begyndt at spise dem.

Somalia plages af den værste græshoppe-invasion i mere end 25 år. Det får somaliske landmænd til at bede deres egen regering og det internationale samfund om hjælp til at bekæmpe plagen.

- Græshopper har allerede ædt vores græsarealer, så nu kæmper vi for i det mindste at redde vores gård, hvor vi har plantet vandmelon og bønner. Vi kan ikke beskytte dem, fortæller Jamad Mohamed, en bonde nær byen Dhusamareb, til nyhedsbureauet Reuters.

Insekterne har foreløbig ødelagt 70.000 hektar landbrugsarealer i Somalia og nabolandet Etiopien.

Dermed er fødevareforsyningerne i de to lande truet, advarede FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, tidligere på ugen.

Situationen er langt værre end først antaget, skriver FAO i en pressemeddelelse, og den er blevet forværret af et uvejr, der har ramt regionen.

- Hvis vi ikke griber ind, vil græshopperne formentlig sprede sig til vigtige områder med afgrøder i det sydlige Somalia, Djibouti, Eritrea og det nordøstlige Kenya, skriver FAO.

En anden somalisk bonde i Dhusamareb-regionen fortæller, at han allerede har mistet alle sine afgrøder.

- Græshopperne har fortæret hele området og er nu nået frem til vores gård for at æde vores planter, siger bonden, Jirow Qorhere.

- Nu er det slut, vi har ikke mere mad tilbage at give til vores børn, og vi har ikke mulighed for at købe fra markedet, siger han til Reuters.

Andre steder, der er invaderet af de enorme græshoppesværme, er man begyndt at indfange insekterne og spise dem.

Billeder på sociale medier og tv viser somaliere, der tilbereder og spiser græshopperne, der angiveligt smager godt, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/