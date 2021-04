Søn af Tchads afdøde præsident indsat som ny leder

Den 37-årige Mahamat Idriss Déby, som er søn af den afdøde Idriss Deby, er ny præsident i det fattige land.

I Tchad er den 37-årige Mahamat Idriss Déby, som er søn af den afdøde præsident Idriss Déby, blev onsdag erklæret for midlertidig præsident for det centralafrikanske land.

Det oplyser myndighederne i en erklæring.

Idriss Déby døde tirsdag af kvæstelser, som han fik under væbnede kampe mellem militæret og islamistiske oprørere i den nordlige del af landet.

Mahama Idriss Deby Itno, der er general, blev også indsat som midlertidig leder af blandt andet landets militære råd og som øverstbefalende for de væbnede styrker.

Idriss Déby, der blev 68 år, døde efter at han var erklæret for vinder af et valg 11. april.

Han kom til magten ved et kup i 1990, og han regerede landet, som er det tredjefattigste i verden, med jernhånd gennem tre årtier.

Hans valgsejr tidligere på måneden sikrede ham en sjette mandatperiode.

Oprørere har indledt en offensiv i den nordlige del af landet, og militæret meldte tidligere i denne måned om hundredvis af dræbte.

Hæren siger, at Idriss Déby havde haft kommandoen over sin hær under dens kampe mod oprørerne i weekenden. Oprørernes offensiv fandt sted i forbindelse med valget.

Den politiske veteran var allieret med flere vestlige lande i kampen mod de militante islamistiske grupper, der opererer i Vest- og Centralafrika.

Men der er tegn på stigende utilfredshed i befolkningen med den korruption og dårlige ledelse, der præger landet. Og utilfredshed med den måde, hvorpå den afdøde præsident håndterede landets olierigdom.

De faldende oliepriser har i høj grad været med til at forstærke fattigdommen i Tchad. Dalende indtægter fra olieeksport har fået regeringen til at skære ned på offentlige udgifter.



/ritzau/AFP