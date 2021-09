Sonia meldte terroristen bag Paris-angrebet. Nu lever hun i skjul

Onsdag begynderretssagen mod de medskyldige i terrorangrebet i Paris i 2015. Et af hovedvidnerne lever nu under falsk identitet

Hun er blevet kendt som ”Sonia”, men hendes rigtige navn er hemmeligt. Ligesom den nye identitet, hun lever under et eller andet sted i Frankrig. Det eneste, man ved om Sonia, er, at hun har spillet en afgørende rolle i jagten på de terrorister, som den 13. november 2015 forvandlede fire fortovscaféer og spillestedet Bataclan i Paris til en krigsscene med 130 døde og omkring 400 sårede.