Der var ikke bare tale om et drab, men også en hadforbrydelse, da tre mænd sidste år dræbte en sort jogger.

Sort joggers drabsmænd er også dømt for hadforbrydelse

Der var tale om en hadforbrydelse, da tre mænd sidste år jagtede og dræbte en sort mand, Ahmaud Arbery, mens han var ude at jogge i en forstad nær Brunswick i delstaten Georgia.

Det har et nævningeting ved en føderal domstol i USA afgjort tirsdag.

De tre mænd blev sidste år idømt livsvarig fængsel for at jagte Ahmaud Arbery og dræbe ham med skud fra et haglgevær.

De blev dømt ved en delstatsdomstol i Georgia, men ifølge nyhedsbureauet Reuters undveg anklagemyndigheden dengang at betegne drabet racistisk.

Til gengæld har anklagere fra det amerikanske justitsministerium på føderalt niveau rejst sagen som en overtrædelse af den dræbtes borgerrettigheder og en hadforbrydelse, fordi motivet for drabet var ofrets hudfarve.

En overvejende hvid jury fandt tirsdag, at der var tale om en hadforbrydelse. Straffen for en hadforbrydelse ved en føderal domstol kan være på op til livsvarig fængsel.

I første omgang får de tre dømte mulighed for at anke. Derefter vil der blive fastsat en dato for strafudmåling.

Dommen vakte glæde hos Ahmaud Arberys efterladte.

- Ahmaud vil fortsat hvile i fred, men fra nu af vil han også hvile med styrke, sagde han mor, Wanda Cooper-Jones, efter dommen.

